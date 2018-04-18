"Maçın başı çok önemli"
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, maçı A Spor'a değerlendirdi.
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