Maçı bırakıp su içmeye gidince golü yedi
Almanya 2. Ligi'ndeki (Bundesliga 2) Duisburg-Ingolstadt maçında Duisburg kalecisi Mark Flekken, maçı bırakıp su içmeye gidince futbol tarihinin en saçma gollerinden birini yedi...
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