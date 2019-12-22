Maç sonu o diyalog... Burak Yılmaz ve F.Bahçeli yönetici...
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe zorlu karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından stadı sekerek terk eden Burak Yılmaz'a Fenerbahçe yöneticisi Volkan Ballı'dan "Durumun nasıl" sorusu geldi. Tecrübeli golcü de bu soruya "Biraz ağrım var" diyerek yanıtladı.
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