Lyon Luiz Gustavo için fiyat artırdı
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de, takımdaki oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Lyon, Luiz Gustavo için fiyat yükseltti ve 2. teklifini sundu. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Lyon'un yaptığı 2. teklif reddedilmedi, bu konuda sürpriz gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
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