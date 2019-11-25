Luyindama'nın sakatlığı planları bozdu
Galatasaray'da Luyindama'nın sakatlığı sonrası transferdeki planlar da değişti. Finansal Fair Play sınırlaması nedeniyle futbolcu satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı kırmızılı kulübün ocak ayında umudu Luyindama'ydı.?
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; milli maçta sol diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Luyindama sakatlanmasaydı devre arası 14 milyon Euro'ya Aston Villa'ya satılacaktı.
Sezon başından itibaren İngiliz kulüplerinin takip ettiği Kongolu stoper için Aston Villa somut adım atmış ve 14 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.
Luyindama'yı satarak ara transfer bütçesini oluşturmayı planlayan sarı kırmızılılar, 4 bölgeye takviye yapacaktı.
Ancak Kongolu futbolcunun sakatlığı sonrası Aston Villa teklifini geri çekti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da bir kötü haber de transferden! FIFA...
- Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Galatasaray'da ilk yolcu
- Galatasaray - Ümraniyespor maçından kareler!
- Fatih Terim'den olay Emre Mor kararı!
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
- Galatasaray'da Belhanda krizi! Yönetime olay cevap
- Galatasaray'da Arda Turan transferi iddiası taraftarı ikiye böldü!
- Süper Lig'in iki yıldızı Galatasaray'a!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.