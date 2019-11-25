Luyindama'nın sakatlığı planları bozdu

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; milli maçta sol diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Luyindama sakatlanmasaydı devre arası 14 milyon Euro'ya Aston Villa'ya satılacaktı.

Sezon başından itibaren İngiliz kulüplerinin takip ettiği Kongolu stoper için Aston Villa somut adım atmış ve 14 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

Luyindama'yı satarak ara transfer bütçesini oluşturmayı planlayan sarı kırmızılılar, 4 bölgeye takviye yapacaktı.

Ancak Kongolu futbolcunun sakatlığı sonrası Aston Villa teklifini geri çekti.