Luyindama Belçika'yı karıştırdı!

Galatasaray’ın yeni transferi Christian Luyindama, Belçika’yı birbirne kattı. Eski takımı Standard Liege'e veda etmek için Anderlecht maçını tribünde seyretmeye giden Luyindama, maç sonu yan tribündeki Anderlecht taraftarlarına el hareketi çekip küfretti. Karşılaşma bitiminde sahaya inen ve taraftarların yanına giderek mikrofonu eline alan Luyindama ayrıca, kendisiyle özdeşleşen “Boss” tezahüratını yaptı. Fakat S. Liege taraftarlarının da gazıyla hızını alamayan Luyindama, yan tribündeki Anderlecht taraftarlarına el hareketi çekip “Puta Anderlecht” (Or...pu Anderlecht) diye bağırdı.