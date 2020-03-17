Lukas Podolski'den galibiyet açıklaması
FTA Antalyaspor'un Alman yıldızı Podolski karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Podolski, "Kazanmamız gerekiyordu, kazanıp yolumuza devam etmemiz gerekiyordu bugünde öyle oldu ve nefes aldık" dedi.
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