Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da!
Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, transfer bombaları patlatmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip Veysel Sarı ve Sinan Gümüş'ün ardından bir diğer eski Galatasaraylı olan Alman futbolcu Lukas Podolski'yi de kadrosuna kattı.
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