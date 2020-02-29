Lukas Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim

Antalyaspor'da Lukas Podolski, ligin 24. haftasında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın geneline bakıldığında daha iyi olduklarını belirten Podolski, "Futbolun gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey. Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.