Lukas Podolski: Galatasaray şampiyon olsun isterim
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarına 2-1 önde giren Akdeniz ekibi, 90+6. dakikada yediği golle şok yaşadı. Mücadele 2-2 sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Maç sonunda Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor'da Lukas Podolski, ligin 24. haftasında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın geneline bakıldığında daha iyi olduklarını belirten Podolski, "Futbolun gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey. Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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