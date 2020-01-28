Luiz Gustavo'dan Rodriguez açıklaması
Fenerbahçeli Luiz Gustavo sarı-lacivertli ekibin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez'in kendisinden Fenerbahçe hakkında bilgi aldığını belirtti. Gustavo, "Eğer gelirse katkısı büyük olur." diye konuştu.
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