Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu. Marsilya'da mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Futbolda her şey olabilir" dedi.
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