Luiz Gustavo ve Radamel Falcao Türkiye'ye gelecek mi?

GUSTAVO'YA İLGİ VAR

"Comolli, Fransa'ya ziyaret amaçlı geldi. Gustavo'ya bir ilgi var ancak resmi bir teklif yapılmadı."

MARSİLYA GUSTAVO'YU SATMAK İSTİYOR

Lonjon, "Gustavo'nun geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Marsilya oyuncuyu satmayı düşünüyor mu?" sorusuna "Marsilya'nın Gustavo'yu satma düşüncesi var. Futbolcu için 9 milyon Euro istiyorlar. Gustavo'nun maaşı yıllık 4.4 milyon Euro civarı o yüzden Marsilya'nın onu satması gerek." cevabını verdi.

GALATASARAY FALCAO'YA YILLIK 6-7 MİLYON EURO VERİRSE GELEBİLİR

Manu Lonjon, adı Galatasaray ile anılan Falcao'nun Monaco'daki durumuyla ilgili olarak "Geçen kıştan beri adı Galatasaray ile anılıyor ve Falcao'nun Monaco'daki son yılı. Monaco, Falcao'ya inanılmaz bir maaş veriyor. 14 milyon Euro net maaş aldığı konuşuluyor. Galatasaray, Falcao'ya 3-4 yıllık bir sözleşmeyle yıllık 6-7 milyon Euro teklif ederse bu transfer gerçekleşebilir. Bana göre Falcao, Monaco'dan ayrılırsa Çin gibi yüksek maaş alacağı ülkelere gidecektir." dedi.

PAYET MARSİLYA'DA KALMAK İSTİYOR

Lonjon, adı yine Fenerbahçe ile anılan Dimitri Payet'nin Marsilya'daki geleceği hakkında ise "Marsilya Payet'i 13 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle satmak isteyecektir ancak Payet, Marsiya'da kalmak istiyor. Payet'nin Marsiya'daki maaşı 5 milyon Euro civarı ve eğer Marsilya, Luiz Gıstavo'yu satarsa Payet'nin maaşını rahatlıkla ödeyecektir. Ancak Payet'nin maaşı çok fazla ve geçen sezon pek iyi bir performans sergileyemedi." ifadelerini kullandı.