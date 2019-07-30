Luiz Gustavo Fenerbahçe yolunda
Ön libero arayışındaki Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo'nun transferi için geri sayıma geçti.
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