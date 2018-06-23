Lugano'dan Cocu yorumu – Fotomaç TV
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    Lugano'dan Cocu yorumu

    Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Diego Lugano, sarı-lacivertli takımın yeni patronu Phillip Cocu ile ilgili düşüncelerini A Spor'a anlattı.

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    23 Haziran 2018, Cumartesi
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