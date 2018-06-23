Lugano'dan Cocu yorumu
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Diego Lugano, sarı-lacivertli takımın yeni patronu Phillip Cocu ile ilgili düşüncelerini A Spor'a anlattı.
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