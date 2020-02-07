"Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder." ifadelerini kullandı.
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