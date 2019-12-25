Loris Karius'u fena tiye aldılar

The Champions'un 3. sezon 2. bölümünde Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp konuşması sırasında "Kutlamaya başlamadan özel bir insana teşekkür etmek istiyorum. O olmasa bugün burada olmazdık: Loris Karius. Kulübün Amerikalı sahiplerine becerikli bir kaleci için para harcanması gerekliliğini gösterdiğin için sana teşekkür ederim" sözleriyle Karius'u tiye aldı.

O sahnede Karius'un arkasını döndüğü sırada köfteyi Karim Benzema'nın tabağına düşürmesi ise 2018 Şampiyonlar Ligi final maçında Karius'un Benzema'ya 51. dakikada adeta hediye ettiği ilk gole ince bir gönderme olarak dikkatlerden kaçmadı.