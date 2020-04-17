Loris Karius'dan yönetime: Ayrılmak istiyorum!
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlı yönetime gitmek istediğini bildirdi.
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