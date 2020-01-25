Loris Karius'a İzmir'de protesto!
Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. Siyah-beyazlı takımın Alman file bekçisine bazı taraftarlar tepki gösterdi.
Adnan Menderes Havalimanı'na saat 16.00'da gelen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda havalimanına gelen futbolseverler kaleci Karius'u protesto etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü.
Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius (Evine dön)" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı.
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