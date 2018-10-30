Lopetegui dönemi sona erdi

La Liga'da istediği sonuçları alamayan Real Madrid, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevden alındığını açıkladı.İşte Real Madrid'den yapılan açıklama:



"Real Madrid yönetim kurulu, yaptığı toplantının ardından Julen Lopetegui'nin kontratını fesh etme kararı almıştır.



Bu karar, büyük bir sorumluluk gereği alınmıştır ve takımımızın hedefleri hala ulaşılabilirken gidişatı değiştirmek adına verilmiştir.



Yönetim kurulu düşünmüştür ki, Ballon d'Or'a 8 aday veren futbol takımının kalitesi ile teknik heyetin kalitesi birbirine uyuşmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde en iyi oyuncu ödülü için bu kadar çok aday çıkaran bir kadromuz olmamışken alınan sonuçlar kabul edilemezdir.



Santiago Solari, salı gününden itibaren geçici olarak takımın kontrolünü alacaktır."

