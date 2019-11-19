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Ljajic için 8 milyon euro

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr, adem Ljajıc için Beşiktaş'a teklif yaptı.

Ara transfer dönemine 1.5 aydan kısa bir süre kala Beşiktaş'ta çalışmalara hız verildi.

Siyah beyazlı ekipte gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da olabilir.

Beşiktaş yönetimine ilk teklif Adem Ljajıc için geldi.

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Negredo'nun formasını giydiği birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr, 27 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlılara 8 milyon euro teklif etti.

Ekonomik açıdan devre arası transferleri için kaynak oluşturmak isteyen yönetimin, Ljajıc için gelen öneriye sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket edeceği ifade edildi.

Beşiktaş yaz transfer döneminde Torino'ya 6.5 milyon euro ödeyerek Adem Ljajıc'in bonservisini aldı. Bu sezon siyah beyazlı formayla 13 maça çıkan yıldız futbolcu 2 gol-5 asist üretti.

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19 Kasım 2019 , Salı
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