Liverpool'a 17'lik stoper | Video haber
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollanda ekibi Zwolla'da forma giyen 17 yaşındaki genç stoper Sepp van den Berg'i transfer etti.
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