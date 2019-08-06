Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı
Lille, Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız ekibi, milli futbolcunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.
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