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Lille paylaştı! Yusuf Yazıcı'dan Zeki Çelik'e şık çalım

Fransız ekibi Lille sosyal medya hesabından, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda takım arkadaşıyla Fransızca konuşmasını ve idmandaki çalımını paylaştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, uzun süren sakatlığının ardından takımının yeni sezon çalışmalarına katılmıştı.

Kulüp sosyal medya hesabından, milli yıldızla ilgili bir video paylaştı. Görüntülerde Yusuf Yazıcı idman sahasında gelirken takım arkadaşına Fransızca "Wesh, adamım nasılsın?" derken ve bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik'e çalım atarken görülüyor.

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17 Temmuz 2020 , Cuma
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