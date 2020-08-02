Lille Burak Yılmaz'ı basına tanıttı
Yeni takımı Lille ile ilk basın toplantısını çıkan Burak Yılmaz açıklamasında "Hep baskılı ortamlarda oynadım, burada da üzerimde baskı var. Yusuf ve Zeki'nin burayı sevmesi kararımı etkiledi" ifadelerini kullandı.
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