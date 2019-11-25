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Ligde Sörloth fırtınası

Trabzonspor, ligde 7 gol ve 4 asistle oynayan Norveçli yıldızı Sörloth'un bonservisini alabilmek için temaslara başladı...

Alexander Sörloth, Trabzonspor'u sırtlıyor...

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premıer Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Norveçli golcü, lige damgasını vurmaya devam ediyor.

Sörloth, ligde 7 golün yanısıra 4 de asist yaparak 12 haftada skora en çok katkı yapan futbolcu oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde de çıktığı 8 maçta 2 gol atıp 1 asist yapan Sörloth'un sözleşmesinde ikinci yılın sonunda 6 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunuyor.

Trabzonspor yönetimi, performansıyla bordo-mavili ekibe büyük katkı yapan 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Crystal Palace kulübüyle temasa geçti...

Yönetim, kariyerinin en parlak dönemini geçiren Sörloth'un 6 milyon euro'luk satın alma bedelini aşağıya çekerek 4 milyon euro seviyesine düşürmek istiyor...

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25 Kasım 2019 , Pazartesi
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