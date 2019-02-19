Lider tek golle kazandı
Süper Lig'de 22. haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
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