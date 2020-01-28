Levent Tüzemen'den Arda Turan açıklaması
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, Instagram hesabından son dönemde yaşanan olaylar ve Fatih Terim'in kendisine yaklaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, canlı yayına bağlanarak Arda Turan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili flaş ifadeler kullandı.
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