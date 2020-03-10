Levent Tüzemen: VAR'daki hakemler VAR'da oturacak
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında hakemler ve VAR hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "VAR'daki hakemler VAR'da oturacaksa hep VAR'da oturacak. Sahadaki hakemler de hep sahada kalacak. Sürekli değişirse yandı keten helva." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta son karar! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
- İşte Trabzon yerel basınında şampiyonluk yankıları!
- Spor camiasından şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajları
- Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Iniesta''
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
- Sergen Yalçın'dan flaş karar! O isim yerine...
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
- Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da! Ersun Yanal...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.