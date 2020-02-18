Levent Tüzemen: Trabzon’da şampiyonluk enerjisi var
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluk hedefine ilişkin konuşan Tüzemen, "Öncelikle şehir buna inanmış. Trabzon'da şampiyonluk enerjisi var." ifadelerini kullandı.
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