Levent Tüzemen: Sen kimsin Fırat Aydınus bize ayar vermeye çalışıyorsun?
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki performansını değerlendirdi. Tüzemen, "Sen kimsin Fırat Aydınus, sen kimsin bize ayar vermeye çalışıyorsun, bizim aklımızla alay etmeye çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.
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