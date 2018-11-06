Levent Tüzemen: Sen kimsin Fırat Aydınus bize ayar vermeye çalışıyorsun?

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki performansını değerlendirdi. Tüzemen, "Sen kimsin Fırat Aydınus, sen kimsin bize ayar vermeye çalışıyorsun, bizim aklımızla alay etmeye çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.