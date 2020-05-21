Levent Tüzemen: Küme Düşmeme Talebi Çok Tehlikeli
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12 Haziran’da başlaması için tüm kulüplerle anlaştıklarını açıklamasından sonra A Spor yorumcusu Levent Tüzemen değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, 7 kulübün bu sezon ligden düşme olmaması için başvuru yapmasını ise eleştirdi.
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