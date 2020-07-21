Levent Tüzemen: Hüseyin Çimşir Sosa'nın saha içi liderliğini iyi kullanamadı
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Süper Lig'in gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, Trabzonspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, Jose Sosa'nın saha içi liderliğini iyi kullanamadığını söyledi.
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