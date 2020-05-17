Levent Tüzemen: Federasyon teknik direktörlerle fikir alışverişinde bulunabilir
Spor Gündemi programına bağlanan A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Süper Lig'in başlangıcıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Bayram sonrası rakamlara, gidişata bakacaklar. Kanun değil bu, ileri bir tarihe ertelenebilir" ifadelerini kullanırken, "Federasyon ligdeki teknik direktörlerle telekonferans yöntemiyle görüşüp fikir alışverişinde bulunabilir" dedi.
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