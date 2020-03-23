Levent Tüzemen: Corona virüsünden sonra dünyada çok şey değişecek"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında corona virüsü gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Corona virüsünden sonra dünyada çok şey değişecek." ifadelerini kuullandı.
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