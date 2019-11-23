Levent Tüzemen: Bugün futbolcu ıslıklanıyorsa yarın konu teknik heyete gelir
Serkan Korkmaz'ın sunduğu Takım Oyunu'na konuk olan Levent Tüzemen, Galatasary'ın Başakşehir maçında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi. Tüzemen, "Bugün futbolcu ıslıklanıyorsa yarın konu teknik heyete gelir" ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalar:
Galatasaray dağılmış durumda. Taffarel'i göndermek büyük hata oldu, Galatasaray, yabancıların sinerji yakalaması açısından hala Taffarel'i arıyor. Ümit Davala, Hasan Şaş, Fatih Terim ve Taffrael finaller oynamış dörtlüydü. Bu sene final oynamış ekip gibi hareket etmiyorlar. Kafaca konsantre değiller.
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