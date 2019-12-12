Levent Tüzemen: Bizim mücadelemiz teröristlere karşı, kimsenin toprağında gözümüz yok

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in açıklamalarının satır başları:

UEFA'nın soruşturma açması yanlıştı. Avrupa ülkelerinin bu şekilde davranması ve UEFA'ya baskı yapması doğru bir hareket değildi. Biz teröre karşı mücadele veriyoruz ülke olarak, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim topraklarımıza yönelen terör hareketini durdurmak amacıyla askeri harekatı yaptık. Bu süreç içerisinde tabikide askerlerimize ülke olarak destek vereceğiz. Futbolcularımızın bir golden sonra böyle sevinmelerinde ne var? Fair-play dışı hareket mi yapıyoruz? Irkçılık mı yapıyoruz? UEFA o baskı üzerine bu soruşturmayı açtı, baktı ortada bir şey yok. Doğru bir karar verdi. Zaten biz çağrılmasını eleştirmiştik, kararı sevinçle karşılamak zorunda değiliz. Biz yaptığımız işin ne anlama geldiğini çok iyi bilen, kimseyi rencide eden bir hareket yapmadık. UEFA doğru da olsa bir karar verdi.