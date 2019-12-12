Levent Tüzemen: Bizim mücadelemiz teröristlere karşı, kimsenin toprağında gözümüz yok
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra temsilcilerimiz asker selamı vemrişti. UEFA, bu hareketin siyasi olabileceği gerekçesiyle Milli Takım'ımıza soruşturma açmıştı. UEFA yaptığı açıklamada 'asker selamı'na cezanın gerekli görülmediğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, değerlendirmelerde bulundu.
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in açıklamalarının satır başları:
UEFA'nın soruşturma açması yanlıştı. Avrupa ülkelerinin bu şekilde davranması ve UEFA'ya baskı yapması doğru bir hareket değildi. Biz teröre karşı mücadele veriyoruz ülke olarak, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim topraklarımıza yönelen terör hareketini durdurmak amacıyla askeri harekatı yaptık. Bu süreç içerisinde tabikide askerlerimize ülke olarak destek vereceğiz. Futbolcularımızın bir golden sonra böyle sevinmelerinde ne var? Fair-play dışı hareket mi yapıyoruz? Irkçılık mı yapıyoruz? UEFA o baskı üzerine bu soruşturmayı açtı, baktı ortada bir şey yok. Doğru bir karar verdi. Zaten biz çağrılmasını eleştirmiştik, kararı sevinçle karşılamak zorunda değiliz. Biz yaptığımız işin ne anlama geldiğini çok iyi bilen, kimseyi rencide eden bir hareket yapmadık. UEFA doğru da olsa bir karar verdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...
- Galatasaray'ı yıkan tablo: Milyonlarca Euro böyle havaya uçtu!
- Belçika basını resmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...
- Ünal Karaman'dan sürpriz karar! İşte Trabzonspor'un Basel 11'i
- Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!
- Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!
- Juventus'ta Merih Demiral çılgınlığı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.