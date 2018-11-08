Levent Tüzemen: Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, PFDK'nın tarihi cezaları açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam PFDK'yı mahkemeye veririm" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri!
- Galatasaray ve Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı
- Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler
- Galatasaray'dan derbi öncesi barbekü partisi!
- İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi!
- İngiliz basını açıkladı! Mourinho Galatasaraylı yıldızın peşinde
- Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!
- Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor