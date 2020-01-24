Levent Tüzemen: Arda Turan'ın Galatasaray'a verebileceği hiçbir şey yok
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Açıklamaların ardından A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
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