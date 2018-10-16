Levent Tüzemen: Arda Turan aşırı şöhreti kaldıramadı
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen,"Arda Turan aşırı şöhreti kaldıramadı" yorumunu yaptı.
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