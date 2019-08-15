L'Equipe'ten Falcao iddiası
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Radamel Falcao transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, Kolombiyalı yıldızın Monaco'dan ayrılmak istediğini ve Fransız kulübünün Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli istediğini iddia etti. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel aktardı.
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