Lens inanılmaz bir gol kaçırdı! – Fotomaç TV
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    Lens inanılmaz bir gol kaçırdı!

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Derbinin ilk yarısının son dakikaları nefes kesti. Alper Potuk 44. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Jeremain Lens bu pozisyondan 1 dakika inanılmaz bir gol kaçırdı. Hollandalı yıldız 3'e 1 pozisyonda gole ilerlerken geriden gelen Hasan Ali Kaldırım golü önledi.

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    01 Mart 2018, Perşembe
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