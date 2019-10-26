Lemina Beşiktaş derbisinde ilk 11'de

Sakatlığı nedeniyle bir aydır forma giyemeyen Lemina'nın antrenmanlardaki performansında memnun olan tecrübeli teknik adam, Gabonlu oyuncuyu ilk 11'de görevlendirecek.

Sarı-kırmızılı takımda durumu en çok merak edilen oyuncu ise Radamel Falcao... Takımdan ayrı çalışan yıldız forvetin, Beşiktaş derbisine 11'de başlaması beklenmiyor. Falcao'nun kendini iyi hissetmesi durumunda Fatih Terim'in Kolombiyalı golcüyü maç kadrosuna alacağı öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun karşılaşmanın durumuna göre oyuna girebileceği belirtildi.

Galatasaray'da Muslera, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Babel ve Andone'nin Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yeri garanti...

Sağ bekte Mariano ile Şener, sol bekte ise Nagatomo ile Emre Taşdemir arasında tercih yapacak olan Fatih Terim, hücum hattının sağında ise Feghouli ya da Emre Mor'a şans verecek..