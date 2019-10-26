Lemina Beşiktaş derbisinde ilk 11'de
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin 11'ini netleştiriyor... Deneyimli çalıştırıcı, zorlu karşılaşmada en önemli değişikliği orta sahada yapacak... Real Madrid mücadelesinde taraftarın tepkisini çeken Belhanda'dan vazgeçmeyecek olan Terim, Seri'nin yerine Lemina'ya görev verecek.
Sakatlığı nedeniyle bir aydır forma giyemeyen Lemina'nın antrenmanlardaki performansında memnun olan tecrübeli teknik adam, Gabonlu oyuncuyu ilk 11'de görevlendirecek.
Sarı-kırmızılı takımda durumu en çok merak edilen oyuncu ise Radamel Falcao... Takımdan ayrı çalışan yıldız forvetin, Beşiktaş derbisine 11'de başlaması beklenmiyor. Falcao'nun kendini iyi hissetmesi durumunda Fatih Terim'in Kolombiyalı golcüyü maç kadrosuna alacağı öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun karşılaşmanın durumuna göre oyuna girebileceği belirtildi.
Galatasaray'da Muslera, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Babel ve Andone'nin Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yeri garanti...
Sağ bekte Mariano ile Şener, sol bekte ise Nagatomo ile Emre Taşdemir arasında tercih yapacak olan Fatih Terim, hücum hattının sağında ise Feghouli ya da Emre Mor'a şans verecek..
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar
- İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri!
- Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu
- Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!
- Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi
- Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim
- Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 20 futbolcusu
- Tarihi karar ve her şey değişiyor! Falcao'nun maaşı...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.