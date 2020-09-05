Lazio Vedat Muriç transferini tamamladı
Lazio Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı. Serie A ekibi Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair tüm detayları A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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