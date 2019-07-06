Larin Zulte Waregem'e kiralandı
Beşiktaş, Kanadalı golcü Cyle Larin'in Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı.
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