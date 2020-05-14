Kuruluş Osman son bölüm izle | ATV Kuruluş Osman 21 bölüm full izle
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman nefes kesen bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkmaya devam ediyor... Peki Kuruluş Osman dizisinin son bölümü nasıl izlenir? Kuruluş Osman 21. bölüm nerede? İşte izleyenlerin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi son bölümü
Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın son bölümü, 21. bölümü izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. İçeriğimizden Kuruluş Osman'ın son bölümünü tek parça olarak izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!
Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.