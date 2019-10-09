Kuruluş Osman 1. Bölüm Fragmanı izle! - Kuruluş Osman 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon 1. bölüm fragmanını fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz...
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.
Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şu anda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.
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