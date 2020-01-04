Kurtaran Mumcu: 2019 oldukça başarılı bir yıldı
Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Sabah Sporu programına katılarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Kurtaran Mumcu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:
Geçtiğimiz yıl Türk voleybolu adına oldukça başarılı bir sezon geçirdik. Erkek Voleybol Milli Takım'ımız Voleybol Golden Lig'de şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası öncesinde çok ciddi sakatlıklar yaşamamıza rağmen, elimizden geldiğinde mücadele ettik. Bayan voleybolumuz Türk sporuna damgasını vurdu. Final oynadıktan sonra ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda dünya şampiyonu Sırbistan karşısında final oynadık ve 3-2 kaybettik.
Genele baktığımızda Türk voleybolu adına 2019 yılı oldukça başarılı bir yıl olarak geçti. 7-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da yapılacak Olimpiyat Elemeleri var. Türk voleybolunun geleceğini tesis edeceği bu organizasyonda elimizdeki bütün mücadeleyi ortaya koyarak gruptan çıkmak istiyoruz.
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