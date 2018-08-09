Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden Kurt Zouma için kritik saatler başlıyor. Chelsea'ye Zouma'yı kiralamak için 2.1 milyon euro teklif götürdüğü iddia edilen Fenerbahçe, İngiliz ekibinden bu gece yarısına kadar yanıt bekliyor. Peki Kurt Zouma nasıl bir savunmacı? Fiziksel özellikleri neler? Eğer gelirse, sarı lacivertli ekibe katkısı olur mu? A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programına telefonla bağlanan TR Scouts Operasyon direktörü Hakan Kahraman, Kurt Zouma'yı değerlendirdi.