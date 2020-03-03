Kupada yarı finalde ilk randevu Trabzon'da
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte bordo-mavili ve sarı-lacivertli takımlardan son bilgiler...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da karar verildi! Hem sözleşmesi uzatılacak hem de...
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
- İspanyollar yazdı! Galatasaraylı yıldız Real Madrid'e
- Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...
- Ali Koç'un tribünden atlaması dünya basınında yankı uyandırdı!
- Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi
- Tarih onları yazdı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan efsane olaylar
- Galatasaray sonrası flaş karar! Fenerbahçe ilk 11'i böyle...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.