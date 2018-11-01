Kupa maçında yok artık dedirten pozisyon! Bu gol nasıl kaçar?
Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur Adana Demirspor - Dersim 62 Spor maçında, Dersim 62 Sporlu futbolcu Yasin Mert Egeli mutlak gol poziyonunu değerlendiremedi.
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